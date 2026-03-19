Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie
WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003
|Merlin Properties SOCIMI SA-Investmentbeispiel
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19.03.2026 10:04:12
IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie letztlich bei 10,61 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 942,951 Anteile im Depot. Die gehaltenen Merlin Properties SOCIMI SA-Papiere wären am 18.03.2026 13 474,78 EUR wert, da der Schlussstand 14,29 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,75 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Merlin Properties SOCIMI SA eine Börsenbewertung in Höhe von 8,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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