Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie
WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003
|Lohnender Merlin Properties SOCIMI SA-Einstieg?
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11.06.2026 10:03:36
IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Merlin Properties SOCIMI SA-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 9,29 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Merlin Properties SOCIMI SA-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 076,774 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 893,18 EUR, da sich der Wert einer Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie am 10.06.2026 auf 14,76 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 58,93 Prozent erhöht.
Merlin Properties SOCIMI SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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