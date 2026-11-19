Vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie betrug an diesem Tag 9,86 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101,461 Merlin Properties SOCIMI SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 11,43 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 159,70 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,97 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Merlin Properties SOCIMI SA belief sich jüngst auf 7,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at