IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Merlin Properties SOCIMI SA-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 11,06 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,042 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (15,23 EUR), wäre die Investition nun 137,70 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,70 Prozent angezogen.

Der Merlin Properties SOCIMI SA-Wert an der Börse wurde auf 9,45 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at