Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie
WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003
|Profitables Merlin Properties SOCIMI SA-Investment?
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09.04.2026 10:03:27
IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie an diesem Tag bei 8,88 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 126,126 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.04.2026 16 891,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +68,92 Prozent.
Merlin Properties SOCIMI SA wurde am Markt mit 8,91 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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