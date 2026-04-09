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Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie

Merlin Properties SOCIMI S.A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

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Profitables Merlin Properties SOCIMI SA-Investment? 09.04.2026 10:03:27

IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie an diesem Tag bei 8,88 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 126,126 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.04.2026 16 891,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +68,92 Prozent.

Merlin Properties SOCIMI SA wurde am Markt mit 8,91 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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