IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie an diesem Tag bei 8,88 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 126,126 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.04.2026 16 891,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +68,92 Prozent.

Merlin Properties SOCIMI SA wurde am Markt mit 8,91 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at