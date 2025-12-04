IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Merlin Properties SOCIMI SA-Papier via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile an diesem Tag 10,51 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 9,515 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 119,70 EUR, da sich der Wert einer Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie am 03.12.2025 auf 12,58 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 19,70 Prozent.

Merlin Properties SOCIMI SA wurde am Markt mit 7,11 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at