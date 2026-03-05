IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merlin Properties SOCIMI SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Merlin Properties SOCIMI SA-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 8,87 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investierten, hätten nun 11,274 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 04.03.2026 auf 14,57 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 164,26 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,26 Prozent gesteigert.

Merlin Properties SOCIMI SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at