IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merlin Properties SOCIMI SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN feiertags-bedingt kein Handel mit der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 10,16 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert hat, hat nun 9,843 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 122,34 EUR, da sich der Wert einer Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie am 31.12.2025 auf 12,43 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 122,34 EUR entspricht einer Performance von +22,34 Prozent.

Merlin Properties SOCIMI SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at