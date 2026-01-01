Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie

Merlin Properties SOCIMI S.A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Merlin Properties SOCIMI SA-Anlage? 01.01.2026 10:03:37

IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merlin Properties SOCIMI SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN feiertags-bedingt kein Handel mit der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 10,16 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert hat, hat nun 9,843 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 122,34 EUR, da sich der Wert einer Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie am 31.12.2025 auf 12,43 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 122,34 EUR entspricht einer Performance von +22,34 Prozent.

Merlin Properties SOCIMI SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Merlin Properties SOCIMI S.Amehr Nachrichten