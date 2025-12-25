IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier bei 11,48 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,711 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.12.2025 auf 12,27 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,88 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 6,88 Prozent.

Merlin Properties SOCIMI SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,91 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at