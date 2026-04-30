Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie
WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003
|Langfristige Anlage
|
30.04.2026 10:03:37
IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie bei 8,01 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 248,439 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.04.2026 auf 14,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 302,12 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 83,02 Prozent gleich.
Merlin Properties SOCIMI SA war somit zuletzt am Markt 9,16 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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