IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile bei 9,31 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 074,576 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Merlin Properties SOCIMI SA-Papiers auf 12,51 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 442,94 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 34,43 Prozent.

Zuletzt verbuchte Merlin Properties SOCIMI SA einen Börsenwert von 7,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at