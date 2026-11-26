Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie
WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003
|Frühe Anlage
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26.11.2026 10:03:22
IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 10 Jahren verdient
Am 26.11.2016 wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile bei 9,48 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 055,075 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 584,72 EUR, da sich der Wert einer Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie am 25.11.2026 auf 10,98 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,85 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Merlin Properties SOCIMI SA belief sich jüngst auf 6,82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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