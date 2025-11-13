IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Merlin Properties SOCIMI SA-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier bei 9,16 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10,917 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Merlin Properties SOCIMI SA-Papiers auf 13,36 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,85 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 45,85 Prozent angezogen.

Insgesamt war Merlin Properties SOCIMI SA zuletzt 7,50 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at