IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,81 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,804 Merlin Properties SOCIMI SA-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 11.02.2026 171,83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,42 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 71,83 Prozent.

Am Markt war Merlin Properties SOCIMI SA jüngst 7,46 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at