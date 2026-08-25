Naturgy Energy Aktie
WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314
|Naturgy Energy-Investition im Blick
|
25.08.2026 10:03:37
IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Naturgy Energy-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26,20 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 381,679 Naturgy Energy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Naturgy Energy-Papiers auf 29,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 297,71 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,98 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Naturgy Energy belief sich jüngst auf 27,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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