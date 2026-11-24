Bei einem frühen Naturgy Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Naturgy Energy-Papier an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Naturgy Energy-Aktie an diesem Tag 23,92 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,181 Naturgy Energy-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 124,50 EUR, da sich der Wert eines Naturgy Energy-Anteils am 23.11.2026 auf 29,78 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,50 Prozent gesteigert.

Naturgy Energy wurde am Markt mit 27,82 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at