IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Naturgy Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.08.2021 wurde die Naturgy Energy-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Naturgy Energy-Aktie an diesem Tag bei 21,82 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 458,295 Naturgy Energy-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 171,40 EUR, da sich der Wert eines Naturgy Energy-Papiers am 03.08.2026 auf 28,74 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 31,71 Prozent.

Naturgy Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at