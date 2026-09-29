Naturgy Energy Aktie
WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314
|Lohnende Naturgy Energy-Anlage?
|
29.09.2026 10:03:33
IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor 5 Jahren eingefahren
Am 29.09.2021 wurde die Naturgy Energy-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21,91 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 45,641 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.09.2026 auf 28,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 312,64 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,26 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Naturgy Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 26,97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Naturgy Energy
Analysen zu Naturgy Energy
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Naturgy Energy
|28,86
|-0,14%