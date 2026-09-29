Naturgy Energy Aktie

Naturgy Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314

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Lohnende Naturgy Energy-Anlage? 29.09.2026 10:03:33

IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Naturgy Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 29.09.2021 wurde die Naturgy Energy-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21,91 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 45,641 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.09.2026 auf 28,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 312,64 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,26 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Naturgy Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 26,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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