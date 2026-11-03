IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Naturgy Energy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Naturgy Energy eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Naturgy Energy-Papier statt. Der Schlusskurs der Naturgy Energy-Anteile betrug an diesem Tag 17,14 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,836 Naturgy Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Naturgy Energy-Aktie auf 29,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171,58 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 71,58 Prozent vermehrt.

Der Naturgy Energy-Wert an der Börse wurde auf 27,49 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at