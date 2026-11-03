Naturgy Energy Aktie
WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314
|Investmentbeispiel
|
03.11.2026 10:03:41
IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Naturgy Energy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Naturgy Energy-Papier statt. Der Schlusskurs der Naturgy Energy-Anteile betrug an diesem Tag 17,14 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,836 Naturgy Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Naturgy Energy-Aktie auf 29,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171,58 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 71,58 Prozent vermehrt.
Der Naturgy Energy-Wert an der Börse wurde auf 27,49 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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