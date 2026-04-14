IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Naturgy Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Naturgy Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Naturgy Energy-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 20,86 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Naturgy Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 47,939 Naturgy Energy-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Naturgy Energy-Papiere wären am 13.04.2026 1 279,00 EUR wert, da der Schlussstand 26,68 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,90 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Naturgy Energy betrug jüngst 24,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at