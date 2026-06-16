Naturgy Energy Aktie

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WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314

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Rentabler Naturgy Energy-Einstieg? 16.06.2026 10:03:56

IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Naturgy Energy-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Naturgy Energy-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16,94 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Naturgy Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 59,049 Naturgy Energy-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.06.2026 auf 29,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 713,61 EUR wert. Mit einer Performance von +71,36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Naturgy Energy einen Börsenwert von 27,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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