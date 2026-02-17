Naturgy Energy Aktie

WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314

WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314

Lohnende Naturgy Energy-Investition? 17.02.2026 10:11:40

IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Naturgy Energy eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 17.02.2021 wurde die Naturgy Energy-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Naturgy Energy-Papier an diesem Tag 20,72 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 482,625 Naturgy Energy-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 577,22 EUR, da sich der Wert eines Naturgy Energy-Papiers am 16.02.2026 auf 26,06 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,77 Prozent.

Zuletzt verbuchte Naturgy Energy einen Börsenwert von 25,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Naturgy Energy 26,52 1,69% Naturgy Energy

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

