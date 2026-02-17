IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Naturgy Energy eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 17.02.2021 wurde die Naturgy Energy-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Naturgy Energy-Papier an diesem Tag 20,72 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 482,625 Naturgy Energy-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 577,22 EUR, da sich der Wert eines Naturgy Energy-Papiers am 16.02.2026 auf 26,06 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,77 Prozent.

Zuletzt verbuchte Naturgy Energy einen Börsenwert von 25,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at