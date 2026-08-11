IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Naturgy Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Naturgy Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 11.08.2016 wurde das Naturgy Energy-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 18,88 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Naturgy Energy-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,297 Naturgy Energy-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 28,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,59 EUR wert. Damit wäre die Investition um 51,59 Prozent gestiegen.

Naturgy Energy wurde am Markt mit 26,62 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at