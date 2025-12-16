IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 3 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Naturgy Energy-Aktie gebracht.

Naturgy Energy-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 25,15 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Naturgy Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 3,976 Naturgy Energy-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,42 EUR, da sich der Wert eines Naturgy Energy-Anteils am 15.12.2025 auf 24,50 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 2,58 Prozent.

Jüngst verzeichnete Naturgy Energy eine Marktkapitalisierung von 21,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

