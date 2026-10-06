IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Naturgy Energy-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 06.10.2016 wurden Naturgy Energy-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Naturgy Energy-Aktie bei 17,73 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 564,175 Naturgy Energy-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 755,99 EUR, da sich der Wert einer Naturgy Energy-Aktie am 05.10.2026 auf 29,70 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 67,56 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Naturgy Energy belief sich jüngst auf 27,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at