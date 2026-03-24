Naturgy Energy Aktie
WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314
|Profitables Naturgy Energy-Investment?
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24.03.2026 10:03:41
IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Naturgy Energy von vor 10 Jahren verdient
Das Naturgy Energy-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Naturgy Energy-Papier an diesem Tag 17,79 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 56,227 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 431,54 EUR, da sich der Wert einer Naturgy Energy-Aktie am 23.03.2026 auf 25,46 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 431,54 EUR entspricht einer Performance von +43,15 Prozent.
Jüngst verzeichnete Naturgy Energy eine Marktkapitalisierung von 23,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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