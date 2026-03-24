IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Naturgy Energy von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Naturgy Energy eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Naturgy Energy-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Naturgy Energy-Papier an diesem Tag 17,79 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 56,227 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 431,54 EUR, da sich der Wert einer Naturgy Energy-Aktie am 23.03.2026 auf 25,46 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 431,54 EUR entspricht einer Performance von +43,15 Prozent.

Jüngst verzeichnete Naturgy Energy eine Marktkapitalisierung von 23,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at