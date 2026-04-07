Naturgy Energy Aktie
WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314
|Naturgy Energy-Performance im Blick
|
07.04.2026 10:03:42
IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Naturgy Energy von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde die Naturgy Energy-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Naturgy Energy-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,74 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,479 Naturgy Energy-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.04.2026 92,21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,50 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,79 Prozent verringert.
Alle Naturgy Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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