IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Red Electrica SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 13.02.2021 wurde das Red Electrica SA-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Red Electrica SA-Anteile letztlich bei 14,97 EUR. Bei einem Red Electrica SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 66,823 Red Electrica SA-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Red Electrica SA-Aktie auf 15,84 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 058,47 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,85 Prozent erhöht.

Am Markt war Red Electrica SA jüngst 8,34 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at