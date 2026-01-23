IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Electrica SA von vor 10 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Red Electrica SA-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Red Electrica SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Red Electrica SA-Anteile bei 18,29 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 54,682 Red Electrica SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Red Electrica SA-Papiers auf 14,46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 790,70 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,93 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Red Electrica SA belief sich zuletzt auf 7,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at