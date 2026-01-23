Red Electrica Aktie
WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024
|Lohnende Red Electrica SA-Investition?
|
23.01.2026 10:04:02
IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Electrica SA von vor 10 Jahren gekostet
Vor 10 Jahren wurde das Red Electrica SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Red Electrica SA-Anteile bei 18,29 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 54,682 Red Electrica SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Red Electrica SA-Papiers auf 14,46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 790,70 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,93 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Red Electrica SA belief sich zuletzt auf 7,85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!