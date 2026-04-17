Red Electrica Aktie
WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024
|Frühes Investment
|
17.04.2026 10:03:58
IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Electrica SA von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurden Red Electrica SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 19,65 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Red Electrica SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 50,897 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.04.2026 771,09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,15 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 22,89 Prozent.
Zuletzt verbuchte Red Electrica SA einen Börsenwert von 8,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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