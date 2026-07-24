Red Electrica Aktie

Red Electrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024

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Red Electrica SA-Anlage im Blick 24.07.2026 10:03:37

IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Electrica SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Red Electrica SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Red Electrica SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Red Electrica SA-Anteile bei 15,31 EUR. Bei einem Red Electrica SA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,532 Red Electrica SA-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 102,29 EUR, da sich der Wert eines Red Electrica SA-Papiers am 23.07.2026 auf 15,66 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 102,29 EUR, was einer positiven Performance von 2,29 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Red Electrica SA betrug jüngst 8,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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