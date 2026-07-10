Red Electrica Aktie
WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024
|Langfristige Performance
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10.07.2026 10:04:08
IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Red Electrica SA-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Red Electrica SA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 20,00 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Red Electrica SA-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,000 Red Electrica SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.07.2026 gerechnet (15,22 EUR), wäre die Investition nun 761,00 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -23,90 Prozent.
Red Electrica SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,28 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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