IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Red Electrica SA-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Red Electrica SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Red Electrica SA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 20,00 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Red Electrica SA-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,000 Red Electrica SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.07.2026 gerechnet (15,22 EUR), wäre die Investition nun 761,00 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -23,90 Prozent.

Red Electrica SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,28 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at