IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Red Electrica SA-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Red Electrica SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 08.05.2021 wurde das Red Electrica SA-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Red Electrica SA-Anteile bei 15,76 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Red Electrica SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 63,472 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.05.2026 938,11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,78 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6,19 Prozent.

Red Electrica SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,01 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at