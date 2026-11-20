Red Electrica Aktie
WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024
|Lukrative Red Electrica SA-Anlage?
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20.11.2026 10:03:33
IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Red Electrica SA-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Red Electrica SA-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 18,08 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 553,097 Red Electrica SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Red Electrica SA-Papiers auf 15,92 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 805,31 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,95 Prozent abgenommen.
Alle Red Electrica SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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