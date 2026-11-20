Bei einem frühen Investment in Red Electrica SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Red Electrica SA-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 18,08 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 553,097 Red Electrica SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Red Electrica SA-Papiers auf 15,92 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 805,31 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,95 Prozent abgenommen.

Alle Red Electrica SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at