26.12.2025 10:03:34
IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Electrica SA von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurden Red Electrica SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 19,24 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Red Electrica SA-Aktie investiert, befänden sich nun 51,968 Red Electrica SA-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.12.2025 788,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,17 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 21,16 Prozent verkleinert.
Red Electrica SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
