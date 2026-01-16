IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Electrica SA von vor 5 Jahren verloren

Die Red Electrica SA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Red Electrica SA-Aktie bei 16,30 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Red Electrica SA-Aktie investiert, befänden sich nun 6,137 Red Electrica SA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.01.2026 91,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,83 EUR belief. Damit wäre die Investition um 8,99 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Red Electrica SA eine Marktkapitalisierung von 8,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at