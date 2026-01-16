Red Electrica Aktie
WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024
|Hochrechnung
|
16.01.2026 10:03:45
IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Electrica SA von vor 5 Jahren verloren
Die Red Electrica SA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Red Electrica SA-Aktie bei 16,30 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Red Electrica SA-Aktie investiert, befänden sich nun 6,137 Red Electrica SA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.01.2026 91,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,83 EUR belief. Damit wäre die Investition um 8,99 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Red Electrica SA eine Marktkapitalisierung von 8,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Red Electrica SA
Analysen zu Red Electrica SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Red Electrica SA
|14,90
|1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.