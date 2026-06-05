IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Electrica SA von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Red Electrica SA-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Red Electrica SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Red Electrica SA-Aktie bei 16,59 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 602,773 Red Electrica SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Red Electrica SA-Aktie auf 14,64 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 824,59 EUR wert. Mit einer Performance von -11,75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Red Electrica SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at