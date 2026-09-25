IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Electrica SA von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Red Electrica SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Red Electrica SA-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 17,38 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investierten, hätten nun 5,755 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 15,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,91 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,09 Prozent.

Am Markt war Red Electrica SA jüngst 8,15 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at