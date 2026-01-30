Red Electrica Aktie
IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit der Red Electrica SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,28 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 614,251 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.01.2026 auf 14,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 845,21 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 11,55 Prozent vermindert.
Red Electrica SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
