WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Rentable Red Electrica SA-Anlage? 30.01.2026 10:03:53

IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Red Electrica SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit der Red Electrica SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,28 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 614,251 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.01.2026 auf 14,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 845,21 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 11,55 Prozent vermindert.

Red Electrica SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Red Electrica SA

Analysen zu Red Electrica SA

Aktien in diesem Artikel

Red Electrica SA 14,51 0,28% Red Electrica SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

31.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.01.26 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
31.01.26 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

