Red Electrica Aktie
WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024
|Lohnendes Red Electrica SA-Investment?
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02.10.2026 10:04:08
IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Red Electrica SA-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 19,21 EUR. Bei einem Red Electrica SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52,070 Red Electrica SA-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 14,73 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 766,99 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 23,30 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Red Electrica SA betrug jüngst 7,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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