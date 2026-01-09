IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Red Electrica SA-Investment gewesen.

Die Red Electrica SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,41 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Red Electrica SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 609,570 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,43 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 405,67 EUR wert. Damit wäre die Investition um 5,94 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Red Electrica SA belief sich jüngst auf 8,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at