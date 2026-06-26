IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit Red Electrica SA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 15,86 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 630,517 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Red Electrica SA-Papiers auf 15,45 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 741,49 EUR wert. Mit einer Performance von -2,59 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Red Electrica SA zuletzt 8,28 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at