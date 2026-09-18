Red Electrica Aktie

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WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024

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Langfristige Performance 18.09.2026 10:04:01

IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Red Electrica SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 18.09.2023 wurden Red Electrica SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Red Electrica SA-Aktie bei 15,35 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hat, hat nun 651,678 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.09.2026 9 833,82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,09 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,66 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Red Electrica SA eine Börsenbewertung in Höhe von 8,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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