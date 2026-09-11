Red Electrica Aktie
WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024
|Red Electrica SA-Anlage im Blick
|
11.09.2026 10:03:35
IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Red Electrica SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Red Electrica SA-Anteile betrug an diesem Tag 16,43 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 60,864 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 906,88 EUR, da sich der Wert eines Red Electrica SA-Anteils am 10.09.2026 auf 14,90 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 906,88 EUR, was einer negativen Performance von 9,31 Prozent entspricht.
Red Electrica SA war somit zuletzt am Markt 8,05 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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