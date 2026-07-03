IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Red Electrica SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Red Electrica SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Red Electrica SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,65 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Red Electrica SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,390 Red Electrica SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.07.2026 auf 15,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,36 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 3,64 Prozent verkleinert.

Der Red Electrica SA-Wert an der Börse wurde auf 8,09 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at