IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Red Electrica SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Red Electrica SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Red Electrica SA-Papier an diesem Tag 17,72 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 564,334 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 679,46 EUR, da sich der Wert eines Red Electrica SA-Papiers am 16.07.2026 auf 15,38 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,21 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Red Electrica SA eine Börsenbewertung in Höhe von 8,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at