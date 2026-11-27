Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Red Electrica SA-Aktie gebracht.

Am 27.11.2016 wurden Red Electrica SA-Anteile via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Red Electrica SA-Papier 17,02 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,877 Red Electrica SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Red Electrica SA-Papiere wären am 26.11.2026 99,44 EUR wert, da der Schlussstand 16,92 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,56 Prozent.

Red Electrica SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,07 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at