Repsol Aktie
WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115
|Lohnende Repsol-Anlage?
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05.10.2026 10:03:43
IBEX 35-Papier Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Repsol-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Repsol-Anteile betrug an diesem Tag 7,77 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 286,344 Repsol-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37 342,57 EUR, da sich der Wert eines Repsol-Anteils am 02.10.2026 auf 29,03 EUR belief. Damit wäre die Investition um 273,43 Prozent gestiegen.
Der Repsol-Wert an der Börse wurde auf 31,21 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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