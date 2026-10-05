IBEX 35-Papier Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Repsol-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Repsol-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Repsol-Anteile betrug an diesem Tag 7,77 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 286,344 Repsol-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37 342,57 EUR, da sich der Wert eines Repsol-Anteils am 02.10.2026 auf 29,03 EUR belief. Damit wäre die Investition um 273,43 Prozent gestiegen.

Der Repsol-Wert an der Börse wurde auf 31,21 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at