IBEX 35-Papier Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Repsol-Aktie statt. Der Schlusskurs der Repsol-Aktie betrug an diesem Tag 14,06 EUR. Bei einem Repsol-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,112 Repsol-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 172,62 EUR, da sich der Wert eines Repsol-Papiers am 02.04.2026 auf 24,27 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 72,62 Prozent angewachsen.

Der Repsol-Wert an der Börse wurde auf 26,82 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at