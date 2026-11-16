Repsol Aktie
WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115
|Lukrativer Repsol-Einstieg?
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16.11.2026 10:03:29
IBEX 35-Papier Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Repsol-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,59 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 735,835 Repsol-Aktien. Die gehaltenen Repsol-Aktien wären am 13.11.2026 22 729,95 EUR wert, da der Schlussstand 30,89 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 127,30 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Repsol bezifferte sich zuletzt auf 33,21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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